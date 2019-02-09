2019-02-09T07:26:02+03:00
Политика

Американский адмирал призвал США проявить «больше агрессии» в адрес России и Китая

По мнению Ричардсона, Штатам пора «надавить в паре регионов» и перейти к «наступлению»
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Адмирал ВМС США призвал перейти к "наступлению" на РоссиюАдмирал ВМС США призвал перейти к "наступлению" на РоссиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Адмирал Джон Ричардсон, командующий военно-морскими операциями ВМС США, призвал Вашингтон проявить «больше агрессии» в адрес по отношению к Москве и Пекину. Он считает, что Соединенным Штатам пора перейти к «наступлению» на Россию и Китай, сообщает издание Business Insider.

Выступая в Атлантическом совете, американский адмирал заявил, что «было бы замечательно», если бы Соединенные Штаты «смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги», подчеркнув: «Время от времени игра на белой стороне шахматной доски является преимуществом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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