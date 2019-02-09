СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-09T08:28:25+03:00

Российские космонавты отправятся в экспедицию на Луну в 2031 году Фото: ТАСС

По словам представителей "Роскосмоса", экипаж должен будет "выполнить работы по задачам РАН" [видео]

Изменить размер текста: A A

В 2031 году первая российская пилотируемая экспедиция должна отправиться на Луну. После этого, полеты предлагается проводить ежегодно. Об этом заявили представители "Роскосмоса".

В корпорации также подчеркнули, что члены экипажа должны будут отработать некие "операции деятельности космонавтов на Луне" и "выполнить работы по задачам РАН".

К слову, в 2032 год планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов) и также экипаж второй экспедиции. Он займется "апробированием средств передвижения по поверхности", сообщает "РИА-Новости".

На 2034 год намечено начало строительства, а на 2035 год - продолжение строительства лунной базы.

В мае прошлого года стало известно, что Роскосмос собирается возить на МКС по шесть туристов в год.

А в начале 2017 года Роскосмос начал набирать космонавтов для полетов на Луну.

Облик космического аппарата с ядерной энергоустановкой показал Роскосмос .

ИСТОЧНИК KP.RU