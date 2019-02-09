2019-02-09T09:13:23+03:00
В мире

Личный врач Дональда Трампа рассказал о здоровье главы Америки

Президенты США регулярно проходят медосмотр, результаты которого публикует Белый Дом
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Личный врач Дональда Трампа рассказал о здоровье главы АмерикиЛичный врач Дональда Трампа рассказал о здоровье главы АмерикиФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп на днях прошел четырехчасовой плановый медицинский осмотр, который подтвердил, что он здоров. Об этом рассказал Шон Конли, личный врач Трампа.

- На протяжении примерно четырех часов я проводил и руководил обследованием с комиссией из 11 различных сертифицированных специалистов. Трамп не проходил никаких процедур, требующих наркоза или анестезии, - подчеркнул Конли.

К слову, президенты США регулярно проходят медосмотр, результаты которого публикует Белый Дом, сообщает "РИА-Новости".

- Справки и рекомендации готовятся, но пока что я рад объявить, что здоровье президента США очень хорошее, и я ожидаю, что он останется здоров на протяжении своего президентства и далее, - добавил Конли.

В мае 2018 года стало известно, что Трамп сам надиктовал врачу справку о своем отменном здоровье перед выборами. Бывший врач нынешнего президента США рассказал, как он писал отчет о состоянии своего пациента в 2016 году.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года Трамп заявил, что не видит достойных конкурентов на предстоящих выборах в 2020 году. Единственный, с кем бы республиканцу было интересно побороться за пост президента США, это бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Трамп назвал фастфуд прекрасной американской трапезой. Here s another video I shot of the White House fast food spread that includes the Domino s https://t.co/8xPj1Q6duF

ИСТОЧНИК KP.RU

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