Личный врач Дональда Трампа рассказал о здоровье главы Америки

Президент США Дональд Трамп на днях прошел четырехчасовой плановый медицинский осмотр, который подтвердил, что он здоров. Об этом рассказал Шон Конли, личный врач Трампа.

- На протяжении примерно четырех часов я проводил и руководил обследованием с комиссией из 11 различных сертифицированных специалистов. Трамп не проходил никаких процедур, требующих наркоза или анестезии, - подчеркнул Конли.

К слову, президенты США регулярно проходят медосмотр, результаты которого публикует Белый Дом, сообщает "РИА-Новости".

- Справки и рекомендации готовятся, но пока что я рад объявить, что здоровье президента США очень хорошее, и я ожидаю, что он останется здоров на протяжении своего президентства и далее, - добавил Конли.

В мае 2018 года стало известно, что Трамп сам надиктовал врачу справку о своем отменном здоровье перед выборами. Бывший врач нынешнего президента США рассказал, как он писал отчет о состоянии своего пациента в 2016 году.

