2019-02-09T17:42:09+03:00
Политика

Путин обсудил с президентом Киргизии двусторонние отношения

Неформальная встреча двух лидеров состоялась в Сочи
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В субботу, 9 февраля, президент РФ Владимир Путин провел в Сочи неформальную встречу со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

По словам пресс-секретаря главы нашего государства Дмитрия Пескова, в ходе состоявшейся беседы политики обсудили развитие двусторонних отношений и некоторые региональные вопросы. Кроме того, собеседники поговорили о ходе подготовки к предстоящему визиту российского лидера в Киргизию, сообщает сайт Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Путин планирует посетить Кыргызстан в конце марта. Как отмечалось, еще в сентябре прошлого года Жээнбеков официально пригласил президента нашей страны приехать с госвизитом в Киргизию «для продвижения кыргызско-российских отношений, укрепления стратегического партнерства, дружбы и продвижения экономических проектов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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