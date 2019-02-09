В Киеве задержали молодых людей с зеленкой и ножами

СЕГОДНЯ 18:27 2019-02-09T19:38:57+03:00

Около 40 человек нарушили правопорядок, затеяв столкновения с правоохранительными органами возле управления полиции в одном из районов украинской столицы

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В субботу, 9 февраля, правоохранительные органы задержали группу молодых людей с прикрытыми лицами, газовыми баллончиками, ножами и зеленкой, которые пришли на место встречи с избирателями кандидата в президенты Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«Чтобы предупредить любые провокации, после общения с представителями полиции было принято решение об их доставке в управление полиции. В служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет», — говорится в сообщении полиции.

Позже отдел коммуникации полиции Киева сообщил о другом инциденте. Около 40 человек нарушили правопорядок, затеяв столкновения с правоохранительными органами возле управления полиции в Подольском районе Киева. На данный момент начаты три уголовных производства.

«Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими. В результате всех активных участников задержали, а это – около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия», - говорится в сообщении отдела.

Накануне kp.ru писал, что в пятницу, 8 февраля, во время выступления в Белой Церкви Киевской области Юлии Тимошенко неизвестные бросили в толпу несколько дымовых шашек. Сотрудники полиции задержали шестерых нарушителей порядка. При них было обнаружено ещё семь дымовых шашек.

На данный момент, в предвыборной гонке на Украине принимают участие 42 человека. Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что лидирующие позиции в предвыборном рейтинге занимает шоумен Владимир Зеленский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/690864" frameborder="0"></iframe> Националисты забросали яйцами и зеленкой генконсульство России в Харькове.

ИСТОЧНИК KP.RU