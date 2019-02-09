2019-02-09T19:10:44+03:00
Политика

Шведский журналист доказал виновность Киева в керченском инциденте

С юридической точки зрения все действия Москвы были легитимными, считает автор
Елена Гильманова
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Шведский журналист доказал виновность Киева в керченском инцидентеШведский журналист доказал виновность Киева в керченском инцидентеФото: REUTERS
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В своей статье для шведского издания Nyhetsbanken журналист Стефан Линдгрен разобрал инцидент в Керченском проливе с юридической точки зрения. Автор пришел к заключению, что действия РФ были полностью легитимны.

Первым делом шведский журналист сослался на данные ФСБ, из которых следует, что корабли Украины нарушили закон, так как приблизились к проливу без предупреждения и не стали следовать указаниям пограничников. Автор статьи предположил, что провокации продолжались весь день, в результате чего россияне дали ответ огнем на поражение, ранили троих украинцев и задержали корабли.

Журналист заявил, что в Керчи Россия не нарушила международного права, так как согласно Уставу ООН о праве на самозащиту, каждое государство может использовать оружие, если на его территорию вторглись. Однако, особое внимание Линдгрен обратил на тот факт, что Киев не имеет права ссылаться на конвенцию по морскому праву 1982 года, поскольку нарушил критерии мирного прохода кораблей через пролив, хотя бы тем, что провозил на борту груз с оружием.

В своей статье Линдгрен также упрекнул власти Швеции, обвинив их в двойных стандартах. Он указал на то, что ранее в стране продвигали право на использование военных мер для защиты своих территориальных вод, но в случае с Россией заняли противоположную позицию.

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Миф 1. «В Азовском море Россия нарушает морскую Конвенцию ООН 1982 года». Азовское море является внутренними водами России и Украины. Этот статус закреплен международным правом и действующими российско-украинскими договорами. К Азовскому морю не применимы положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в том числе - о свободе судоходства (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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