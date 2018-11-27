Россия не нарушает международное право в Керченском проливе: Развенчиваем мифы украинской пропаганды

Миф 1. «В Азовском море Россия нарушает морскую Конвенцию ООН 1982 года»

Азовское море является внутренними водами России и Украины. Этот статус закреплен международным правом и действующими российско-украинскими договорами. К Азовскому морю не применимы положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в том числе - о свободе судоходства.

Особый статус Азовского моря подтверждается в резолюции Европарламента 2018/2870 по Азовскому морю.

Миф 2. «Керченский пролив является международным»

Керченский пролив никогда таковым не являлся и не является. Он ведет в Азовское море, которое исторически является внутренними водами России и Украины. К нему не применимы международны требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов.

С марта 2014 года Украина пользуется правом прохода через него по Договору о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года. Это право применимо также к иностранным торговым судам, следующим в украинские порты или из них. Военные корабли (и иные государственные суда) третьих стран могут сделать это только по приглашению Украины, предварительно согласованному с Россией. Зеркальные требования действуют и в отношении иностранных торговых судов и военных кораблей, посещающих российские порты в Азовском море.

С марта 2014 г. Россия является единственным прибрежным государством в Керченском проливеФото: REUTERS

Миф 3. «Строительство Крымского моста нарушает суверенитет Украины»

С марта 2014 г. Россия является единственным прибрежным государством в Керченском проливе и реализует там свой суверенитет с учетом взятых на себя обязательств по российско-украинскому Договору о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 г. Украина же больше не является прибрежным государством в Керченском проливе и, следовательно, не имеет вытекающих из этого статуса прав и обязательств.

Миф 4. «Крымский мост снизил пропускную способность Керченского пролива, ограничив габариты судов»

Максимальная высота пролетов над уровнем моря составляет 35 м, что обеспечивает прохождение под ними судов с осадкой до 8 м. Украинские порты Бердянск и Мариуполь не могут принимать суда с большей осадкой.

Украина утверждает, что под Крымским мостом не могут проходить суда, длина которых превышает 160 метров. Но при соблюдении условий для плавания по Керчь-Еникальскому каналу (КЕК) допускаются суда длиной до 252 м.

Миф 5. «Россия злоупотребляет правом погранконтроля по политическим причинам»

Проводимые Береговой охраной Погранслужбы ФСБ России осмотры торговых и рыболовецких судов в Азовском море правомерны и обоснованы. Процедура осмотров соответствует международному праву и российскому законодательству, их интенсивность соразмерна уровню угроз, исходящих от экстремистов (в т.ч. от украинских официальных лиц) в адрес России.

Востребованность дополнительных мер безопасности подтверждается также совершенными или предотвращенными терактами (к примеру, подрыв ЛЭП в Херсонской области в 2015 г. с целью обесточить Крым; предотвращенная попытка разбросать тросы в судоходном фарватере Керченского пролива в июне 2016 г.).

Проводимые Береговой охраной Погранслужбы ФСБ России осмотры торговых и рыболовецких судов в Азовском море правомерныФото: REUTERS

Миф 6. «Пограносмотру подвергаются только суда, работающие с украинскими портами»

Из всех судов, проверенных в апреле-октябре 2018 г., почти половина следовала в российские порты или из них. Из проведенных в указанный период 1492 инспекций абсолютное большинство (1389 или 93%) осуществлялось в местах якорных стоянок на входе в Керченский пролив со стороны Черного или Азовского морей в момент формирования караванов для проводки судов по КЕК (обязательная лоцманская проводка, которая применялась ранее и Украиной). 772 судна (52%) следовали в/из порты Украины, 720 (48%) – в/из порты России. Процедура самого осмотра, как правило, не превышала 3 часов.

Особый порядок, включая обязательную лоцманскую проводку и формирование караванов, действовал и когда управление навигацией в канале осуществляла Украина.

Миф 7. «Украина может установить линию госграницы с Россией в Черном и Азовском морях»

Россия никогда не признает государственную границу, установленную без ее согласия. В Керченском же проливе Россия - единственное прибрежное государство и, следовательно, он не подлежит делимитации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не останавливайтесь и стреляйте»: Родственники задержанных в России украинских моряков рассказали, как их готовили к провокации

Перед выходом в море у всех членов экипажей отобрали мобильные телефоны (подробности)

Украинские моряки рассказали, что шли на провокацию намеренно

ФСБ рассказало подробности задержания военных кораблей Украины и детали допроса их экипажей (подробности)

Командиры из «выпуска верных» и «волчьей стаи»: Что известно об офицерах с катеров «Бердянск» и «Никополь»

Когда-нибудь, когда по законам украинского жанра зрада медленно превратится в перемогу, об этом столкновении обязательно снимут фильм. Как сняли, к примеру, о противостоянии в донецком аэропорту. Фактура такая, что выбрасывать жалко. И персонажи - нарочно не придумаешь. (подробности)

В ТЕМУ

Украина переходит на «военное положение». Что это значит

Всеобщей мобилизации и наступления в Донбассе не будет. И выборов — тоже не будет... (подробности)

«Киев наказал нелояльные регионы»: Чем грозит военное положение югу и востоку Украины

Политолог Александр Асафов рассказал «Комсомольской правде», что означает введение военного положения в приграничных с Россией, Черным морем и Приднестровьем регионах Украины (подробности)