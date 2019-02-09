2019-02-09T19:31:12+03:00
Происшествия

Эдгард Запашный: на нашествии белых медведях на Новую Землю можно заработать неплохие деньги

Дрессировщик прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» ситуацию с полярными хищниками в Архангельской области [видео]
Дарья ИВАШКИНАЛилия БУЛАТОВА
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Дрессировщик Эдгард ЗапашныйДрессировщик Эдгард ЗапашныйФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал сообщения о нашествии белых медведей на Новой Земле - на архипелаге в Северном Ледовитом океане, который входит в состав Архангельской области России. Так, он призвал выяснить причины такого поведения животных, прежде чем предпринимать какие-то действия.

- Давайте для начала выясним причину, по которой медведи так себя ведут. Это говорит о том, что живая природа, среда обитания, в которой они находятся, действительно очень суровая, и медведям, видимо, тяжело прокормиться, поэтому они выходят к людям и добывают пропитание. Это может быть помойка, собака и даже в конце концов человек. Эти опасные хищники быстро осознают, что тут гораздо лучше, чем в природе бороться за выживание, - сказал Запашный, которого цитирует сайт KP.RU.

Также артист цирка предложил несколько вариантов решения проблемы. В частности, по его мнению, можно перевезли животных в какой-нибудь российский зоопарк.

- Белый медведь на сегодняшний день находится в Красной книге, конечно, ни в коем случае нельзя уничтожать этих редких и очень красивых животных. Я бы их поймал, усыпил и перевез в какой-нибудь зоопарк. У нас сейчас в России много хороших зоопарков, которые с удовольствием примут белых медведей. Это и Московский, и Новосибирский, и Ижевский зоопарки, в которых созданы великолепные условия для содержания этих животных, - отметил дрессировщик.

Кроме того, как считает Запашный, хищников можно продать, например, Китаю и неплохо на этом заработать.

- Второй вариант - их можно продать в другой хороший зоопарк. Например, я знаю, что Китай готов предлагать за каждого белого медведя до миллиона долларов. Этому поселку можно даже заработать неплохие деньги, но при условии, что животные попадут в хорошие руки - будут размножаться, видеть свою старость, - подчеркнул артист цирка.

Напомним, как сообщал сайт KP.RU, ранее на Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей. Выяснилось, что дикие животные преследуют людей, заходят в дома и ведут себя агрессивно.

На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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