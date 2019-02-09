2019-02-09T22:39:15+03:00
Происшествия

Один человек погиб в результате ДТП на севере Москвы

На Большой Академической улице машина на большой скорости влетела в столб и загорелась [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Один человек погиб в результате ДТП на севере МосквыОдин человек погиб в результате ДТП на севере МосквыФото: предоставлено очевидцем
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В субботу, 9 февраля, смертельное ДТП случилось на севере Москвы.

Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, на Большой Академической улице автомобиль на большой скорости влетел в столб, после чего загорелся. Причем удар был такой силы, что водителя выбросило из машины. В результате он погиб.

Также свидетели поделились с «КП» видео с места ДТП. Судя по записи, в настоящее время в районе аварии работают экстренные службы, при этом часть дороги перекрыта. Также на кадрах видно, что врезавшийся в столб автомобиль получил серьезные повреждения.

ДТП на Большой Академической улице в Москве.

Кстати, напомним о другом ДТП, случившемся недавно в Москве. Как сообщал сайт kp.ru, в январе в центре столицы автокран протаранил пешеходный мост. Тогда один человек - пассажир грузовика - погиб, а водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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