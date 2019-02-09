Один человек погиб в результате ДТП на севере Москвы
В субботу, 9 февраля, смертельное ДТП случилось на севере Москвы.
Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, на Большой Академической улице автомобиль на большой скорости влетел в столб, после чего загорелся. Причем удар был такой силы, что водителя выбросило из машины. В результате он погиб.
Также свидетели поделились с «КП» видео с места ДТП. Судя по записи, в настоящее время в районе аварии работают экстренные службы, при этом часть дороги перекрыта. Также на кадрах видно, что врезавшийся в столб автомобиль получил серьезные повреждения.
ДТП на Большой Академической улице в Москве.
Кстати, напомним о другом ДТП, случившемся недавно в Москве. Как сообщал сайт kp.ru, в январе в центре столицы автокран протаранил пешеходный мост. Тогда один человек - пассажир грузовика - погиб, а водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU