2019-02-10T05:44:15+03:00
Политика

Болтона развеселило отключение света во время речи Мадуро

Советник президента США заявил, что для нынешней власти Венесуэлы наступает период "тушите свет"
Юлия ДИВЕЕВА
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Советник президент США по национальной безопасности Джон БолтонСоветник президент США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Отключение света в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе во время выступления Николаса Мадуро перед иностранными журналистами развеселило советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Помощник Трампа пошутил по этому поводу в своем Twitter.

"Для мафии Мадуро в Венесуэле настал период "тушите свет", - написал Болтон.

К посту он прикрепил ссылку на видео с пресс-конференции Мадуро, на котором свет сначала мигнул, а затем погас, вынудив венесуэльского президента прервать речь.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу Джон Болтон напомнил России о том, что еще совсем не поздно встать на сторону венесуэльской оппозиции и признать ее лидера Хуана Гуайдо временным главой государства. А в субботу Гуаидо заявил, что не исключает возможности проведения в республике военной операции для свержения законного главы государства Николаса Мадуро.

Акция в Каракасе в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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