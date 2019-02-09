Гуаидо не исключил военной операции для свержения Мадуро
Провозгласивший себя «временным президентом» Венесуэлы лидер оппозиции Хуан Гуаидо не исключает возможности проведения в республике военной операции для свержения законного главы государства Николаса Мадуро.
«Может потребоваться достаточное давление, чтобы заставить его уйти. Военная операция, возможно, является наиболее эффективной формой такого давления», - заявил самозванец в интервью Wall Street Journal, отвечая на вопрос, полагается ли он на иностранную интервенцию.
При этом спикер венесуэльского парламента добавил, что «эта не та форма, на которую мы надеемся и рассчитываем», он сам предпочел бы мирный процесс перехода власти.
«Важно понимать, что диктатор (то есть, Николас Мадуро – прим.ред.) не уйдет по собственной воле после того, как он прибрал к рукам конституцию и правит только с помощью запугиваний и обещаний», - заявил Гуаидо американским журналистам.
Как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон напомнил России, что еще не поздно встать на сторону венесуэльской оппозиции и признать ее лидера временным главой государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU