Мадуро подписал воззвание к Трампу «Руки прочь от Венесуэлы»
В четверг, 7 февраля, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал воззвание к своему американскому коллеге Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в дела Боливарианской республики.
Он пришел на площадь Боливара в Каракасе, где расположен один из пунктов сбора подписей, вместе с супругой Силией Флорес. Сначала под письмом к президенту США расписался Мадуро, после него подпись поставила и первая леди Венесуэлы. Это событие фиксировали многочисленные фото- и видеокамеры.
Как потом написала на своей странице в Twitter Силия Флорес, «сегодня мы подписались за мир и каждый день мы защищаем его от всех посягательств».
«С любовью, терпением и решимостью, как всегда, единым фронтом с Николасом Мадуро, народ Венесуэлы победит», - добавила она, проиллюстрировав свой пост фотографиями.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и первая леди Боливарианской республики Силия ФлоресФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Цель акции – собрать под воззванием «Руки прочь от Венесуэлы» не менее 10 миллионов подписей.
К слову, как писал сайт kp.ru, ранее из США в очередной раз прозвучало заявление о том, что время переговоров с Мадуро давно прошло, он должен оставить свой пост. Между тем, сам венесуэльский лидер сдаваться и уходить в отставку не собирается.
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ИСТОЧНИК KP.RU