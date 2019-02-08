Мадуро подписал воззвание к Трампу «Руки прочь от Венесуэлы»

СЕГОДНЯ 09:43 2019-02-08T09:43:25+03:00

Президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой на площади Боливара в Каракасе Фото: REUTERS

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В четверг, 7 февраля, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал воззвание к своему американскому коллеге Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в дела Боливарианской республики.

Он пришел на площадь Боливара в Каракасе, где расположен один из пунктов сбора подписей, вместе с супругой Силией Флорес. Сначала под письмом к президенту США расписался Мадуро, после него подпись поставила и первая леди Венесуэлы. Это событие фиксировали многочисленные фото- и видеокамеры.

Как потом написала на своей странице в Twitter Силия Флорес, «сегодня мы подписались за мир и каждый день мы защищаем его от всех посягательств».

«С любовью, терпением и решимостью, как всегда, единым фронтом с Николасом Мадуро, народ Венесуэлы победит», - добавила она, проиллюстрировав свой пост фотографиями.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и первая леди Боливарианской республики Силия ФлоресФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Цель акции – собрать под воззванием «Руки прочь от Венесуэлы» не менее 10 миллионов подписей.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее из США в очередной раз прозвучало заявление о том, что время переговоров с Мадуро давно прошло, он должен оставить свой пост. Между тем, сам венесуэльский лидер сдаваться и уходить в отставку не собирается.

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ИСТОЧНИК KP.RU