2019-02-10T08:54:29+03:00
Происшествия

В Новой Зеландии из-за лесных пожаров эвакуировали несколько тысяч человек

Огнем охвачены леса в районе города Нельсон
Александр ДЖУМАЕВ
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Отмечается, что речь идет о сильнейших лесных пожарах в стране с 1955 годаОтмечается, что речь идет о сильнейших лесных пожарах в стране с 1955 годаФото: REUTERS
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Экстренные службы эвакуировали около трех тысяч человек из окрестностей города Нельсон на севере Южного острова Новой Зеландии из-за лесных пожаров. В самом городе в настоящий момент действует режим чрезвычайного положения.

Как сообщает BBC со ссылкой на местные власти, в воскресенье пожары "достигнут критически опасной точки" из-за ветра. По словам представителя региона Нельсон в правительстве страны Ника Смита, в опасности находятся около 70 тысяч человек. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн, в свою очередь, выразила надежду на улучшение погодных условий в зоне стихии.

В тушении пожаров задействованы 32 вертолета и два самолета. Отмечается, что речь идет о сильнейших лесных пожарах в стране с 1955 года.

Это не первый случай лесных пожаров в мире с начала нового года. Ранее сайт kp.ru сообщал о ликвидации всех очагов возгорания в лесах Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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