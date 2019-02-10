Аваков призвал кандидатов в президенты Украины вести честную борьбу

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-10T10:09:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил кандидатов в президенты страны в подкупе избирателей и ведении борьбы грязными методами. Об этом министр написал в своем Facebook.

"Штабы политиков!? Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными - посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги. А при свете дня - ведь в итоге мы встречаемся с респектабельными, уважаемыми людьми из политических штабов, которые дают команды и нанимают людей делать низости", - заявил Аваков. Министр отметил, что члены предвыборных штабов некоторых украинских политиков организовывают различные провокации с целью добиться своих целей.

"Стоит остановиться. Компания только начинается, господа политики. 50 дней до выборов. Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять все на ненависть и подлые провокации", - заключил Аваков

ИСТОЧНИК KP.RU