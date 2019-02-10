Пилоты группы "Русские Витязи" продемонстрировали новую фигуру высшего пилотажа

СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-10T10:37:30+03:00

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Летчики группы высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" провели очередную тренировку в подмосковной Кубинке. В начале учебного полета четверка пилотов на самолетах Су-30СМ отработала маневры, известные ранее, - "горку" с разворотом, "бочку", совместную "мертвую петлю" и ряд других фигур группового пилотажа.

После этого лечтики продемонстрировали новый элемент - роспуск после набора высоты. Он предусматривает практически вертикальный набор высоты и расхождение в разные стороны; ранее аналогичная фигура выполнялась в обратном направлении. Видео полетов было опубликовано сайтом телеканала "Звезда".

Ожидается, что "Витязи" покажут отработанные элементы на предстоящих авиасалонах. По словам командира группы полковника Андрея Алексеева, в составе пилотажной группы появилось много молодых летчиков. "Пришло много молодежи – это самое главное. Есть с кем и над чем работать. Основная задача – чтобы наше дело продолжалось", - отметил он.

Группа "Русские Витязи" была сформирована в составе отечественных ВВС в 1991 году. На всем протяжении своего существования группа выполняла высший пилотаж на тяжелых истребителях; в настоящий момент пилоты группы летают на самолетах Су-30СМ.

ИСТОЧНИК KP.RU