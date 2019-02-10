В Судане разбился военный вертолет с 23 миротворцами ООН

СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-10T13:33:46+03:00

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Вертолет Ми-17 миротворческого контингента ООН потерпел крушение в регионе Абьей на границе Судана и Южного Судана. В результате катастрофы погибли три человека из 23 пассажиров воздушного судна, еще десять получили ранения разной степени тяжести.

По данным телеканала ABC News, воздушное судно принадлежало вооруженным силам Эфиопии. Представители сил ООН заявили, что информации о причинах крушения пока нет. В настоящий момент ведется расследование обстоятельств случившегося.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691008" frameborder="0"></iframe> Видео с места крушения эфиопского МИ-17 в Южном Судане.

Богатый нефтью регион Абьей является объектом территориального спора между Суданом и Южным Суданом с момента обретения последним независимости в 2011 году. Во время суданской гражданской войны, длившейся с 1983 по 2005 год, эта территория стала ареной ожесточенных боев между правительственными войсками и группировками, состоявшими из неарабских жителей территории нынешнего Южного Судана.

В материале канала ABC отмечается, что в регионе находится 4500 эфиопских миротворцев, причем Эфиопия является единственной страной, предоставившей солдат для этой миссии.

ИСТОЧНИК KP.RU