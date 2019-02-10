2019-02-10T13:33:46+03:00
Происшествия

В Судане разбился военный вертолет с 23 миротворцами ООН

В результате крушения воздушного судна, принадлежавшего вооруженным силам Эфиопии, погибли три эфиопских миротворца [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Кадры с места событийКадры с места событийФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Вертолет Ми-17 миротворческого контингента ООН потерпел крушение в регионе Абьей на границе Судана и Южного Судана. В результате катастрофы погибли три человека из 23 пассажиров воздушного судна, еще десять получили ранения разной степени тяжести.

По данным телеканала ABC News, воздушное судно принадлежало вооруженным силам Эфиопии. Представители сил ООН заявили, что информации о причинах крушения пока нет. В настоящий момент ведется расследование обстоятельств случившегося.

Видео с места крушения эфиопского МИ-17 в Южном Судане.

Богатый нефтью регион Абьей является объектом территориального спора между Суданом и Южным Суданом с момента обретения последним независимости в 2011 году. Во время суданской гражданской войны, длившейся с 1983 по 2005 год, эта территория стала ареной ожесточенных боев между правительственными войсками и группировками, состоявшими из неарабских жителей территории нынешнего Южного Судана.

В материале канала ABC отмечается, что в регионе находится 4500 эфиопских миротворцев, причем Эфиопия является единственной страной, предоставившей солдат для этой миссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Газпромбанке опровергли информацию об открытии новых счетов PDVSA
Небензя: Я был не вправе сказать "нет", когда мне предложили стать постпредом РФ в ООН
Постпред России в ООН: "Белые каски" участвуют в боевых действиях в Сирии с оружием в руках
Порошенко подписал указ о присвоении званий двум морякам ВМС Украины, задержанным в Азовском море
Трамп и Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре обсудят саммит США-КНДР
Заводские испытания подводного аппарата "Посейдон" начнутся летом 2019 года
11-я серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" опубликована в сети
CNN: из-за политики Трампа в американских школах едят российский минтай
Пилоты группы "Русские Витязи" продемонстрировали новую фигуру высшего пилотажа
Погода в Москве на 10 февраля 2019 года: в столице будет облачно, ожидается гололедица
Аваков призвал кандидатов в президенты Украины вести честную борьбу
Абэ пообещал продолжить переговоры с Россией по вопросу заключения мирного договора
В Новой Зеландии из-за лесных пожаров эвакуировали несколько тысяч человек