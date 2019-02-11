Леди Гага, Ариана Гранде и Вилли Нельсон получили Grammy в разделе поп-музыки

СЕГОДНЯ 04:01 2019-02-11T04:05:22+03:00

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Премий Grammy в разделе современной популярной музыки удостоились Леди Гага, Ариана Гранде, кантри-певец Вилли Нельсон. В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения лауреатов.

Так Леди Гага получила награду за песню Joanne в номинации "Лучшее сольное поп-выступление". Она обошла певца, продюсера и автора песен Бека, Камилу Кабельо, Ариану Гранде и рэпера Post Malone. Бек же получил премию в номинации "Лучший альбом альтернативной музыки" за диск Colors.

Вилли Нельсон был отмечен жюри в категории "Лучший традиционный вокальный поп-альбом" за пластинку My Way. С ним на награду претендовали Тони Беннетт с Дайаной Кролл и Барбра Стрейзанд, передает ТАСС.

"Лучшим вокальным поп-альбомом" стал Sweetener Арианы Гранде. Певица боролась в этой номинации с Камилой Кабельо и ее дебютным студийный альбом Camila, а также с альбомом Meaning of Life Келли Кларксон, и канадским исполнителем Шоном Мендесом, который назвал свой новый альбом в честь себя. Жюри посчитало, что работа Гранде лучше новых альбомов Пинк Beautiful Trauma и Reputation Тейлор Свифт.

Песня Shallow певицы Леди Гага и актера Брэдли Купера из мелодрамы "Звезда родилась" получила Grammy в номинации "Лучшая песня для визуальных СМИ".

ИСТОЧНИК KP.RU