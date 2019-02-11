В США обвиняемый в убийстве попытался сесть в тюрьму, но его не пустили

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-11T09:32:56+03:00

Охрана отказалась арестовывать разыскиваемого преступника, потому что у него не было удостоверения личности

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В американском городе Новый Орлеан разыскиваемый по подозрению в ограблении и убийстве молодой человек добровольно решил сдаться и сесть в тюрьму, но охранники отказались его арестовывать. Об этой абсурдной истории рассказало издание New Orleans Advocate.

Когда 25-летний Фрэнк Сэмс узнал, что его объявили в розыск и подозревают в убийстве, он решил доказать свою невиновность. Адвокат Келли Орианс посоветовала ему самому сдаться властям, чтобы показать, что он не собирается бежать и прятаться. Однако сказать было проще, чем сделать.

В Орлеанской тюрьме Сэмса и юриста встретили прохладно. Выслушав, зачем молодой человек явился, охранники на стойке регистрации заявили, что не пустят его внутрь, пока он не покажет удостоверение личности. Так получилось, что подозреваемый потерял свои документы: ни паспорта, ни водительского удостоверения.

Сэмс, которого полиция разыскивала уже несколько месяцев, даже попытался прорваться внутрь, но сразу несколько тюремщиков преградили ему путь. Им было плевать на то, что парень признается в совершенном преступлении.

"Это все совершенно серьезно. Мы пришли в организацию, которой поручено защищать наше общество, но их поведение было похоже на шутку", — вспоминает Келли Орианс.

Этот фарс закончился лишь тогда, когда охранники в интернете наши старые объявления о розыске, на которых были фотографии Фрэнка Сэмса. После этого его моментально арестовали. Суд оставил его под охраной, но он может выйти под залог в 500 тысяч долларов.

Главный юрисконсульт Управления шерифа города Блейк Аркури отметил, что сдаваться непосредственно в тюрьму на основании ордера на арест за убийство - очень непривычная практика. Обычно преступники идут в полицию к детективам, ведущим расследование.

Сэмса обвиняют в том, что он с подельником Фарнеллом Джексоном пытались ограбить магазин на АЗС 18 сентября. Они открыли стрельбу, в результате смертельно был ранен 58-летний сотрудник заправки Ола Бессид. Нападение было снято камерой наблюдения.

Джексон сдался сразу, как только увидел свои фото по телевизору. Сэмса полиция разыскивала с прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU