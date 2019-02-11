2019-02-11T10:18:08+03:00
Наука

NASA отказалось помочь России в доставке телескопа на МКС

Устройство слишком большое, а потому его придется перевозить по частям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США отказались помочь в доставке на МКС российского телескопаСША отказались помочь в доставке на МКС российского телескопаФото: NASA
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства отказалось помочь России с доставкой нового телескопа на Международную космическую станцию. Об этом рассказал директор научно-исследовательского института ядерной физики МКГ Михаил Панасюк.

По словам ученого, ультрафиолетовый телескоп слишком большой, а потому перевезти его на МКС за один раз не получится. Российская сторона предлагала NASA поучаствовать в проекте EUSO и доставить часть обородования на грузовом корабле Dragon, однако получила отказ.

"Вместо этого NASA выдвинуло свой аналогичный проект POEMMA, состоящий из двух спутников с ультрафиолетовыми телескопами. Правда, сроки его осуществления — конец 2020-х годов", - цитирует РИА Новости Панасюка.

Что касается российского аппарата, предназначенного для исследования космических лучей предельно высоких энергий, то его отправят на орбиту на кораблях "Прогресс". Отправка состоится в 2022-2023 годах.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее NASA также отменило визит в США гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Причиной стала позиция ряда американских сенаторов по данному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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