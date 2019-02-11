2019-02-11T12:02:37+03:00
Общество

Половина россиян выступила за введение эвтаназии для тяжелобольных людей

При этом молодежь гораздо спокойнее относится к данному вопросу, чем граждане старше 24 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Против разрешения эвтаназии всем желающим после 60 лет, независимо от состояния их здоровья, выступают 81% опрощенных. ФОТО Александр Рюмин ТАССПротив разрешения эвтаназии всем желающим после 60 лет, независимо от состояния их здоровья, выступают 81% опрощенных. ФОТО Александр Рюмин ТАСС
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Половина россиян считает, что в стране стоит разрешить проведение эвтаназии для тяжелобольных людей, которые сильно страдают от физических болей. Такие результаты показал опрос, проведенный специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Стоит отметить, что речь идет об искусственном прекращении жизни человека, проведенном с его согласия. Данные исследования показывают, что проще всего к этому вопросу относятся представители молодежи. Так, 64% граждан в возрасте от 18 до 24 лет не против того, чтобы тяжелобольным людям проводили эвтаназию.

При этом предложение о введении такой процедуры для всех желающих старше 60 лет было отвергнуто абсолютным большинством респондентов - 81%. Чем выше уровень образования опрошенных, тем категоричнее отношение. Спокойнее же остальных к данной инициативе отнеслись мужчины (15%), люди в возрасте от 25 до 34 лет (17%), малообразованные граждане (18%) и россияне с хорошим материальным положением (20%).

Что касается предложения о разрешении проведения эвтаназии всем совершеннолетним желающим, то тут еще больше респондентов выступили против (89%), сообщается на сайте ВЦИОМ.

Напомним, что официально эвтаназия и ассистированное самоубийство разрешены всего в нескольких странах, однако их количество продолжает увеличиваться с каждым годом. Сайт kp.ru писал о том, что в России, тем временем, набирает обороны подпольное прекращение жизни человека с его согласия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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