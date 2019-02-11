2019-02-11T12:28:57+03:00
Происшествия

В Таиланде в ДТП погибли два российских туриста

Мужчины на мотоцикле столкнулись с пикапом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В ДТП в Таиланде погибли двое россиянВ ДТП в Таиланде погибли двое россиянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 11 февраля, на острове Пхукет в Таиланде во время ДТП погибли два российских туриста. Смертельная авария произошла на склоне холма Патонг.

Сообщается, что двое россиян ехали на мотоцикле и в какой-то момент столкнулись с пикапом. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

На место происшествия немедленно прибыла бригада врачей, которая приняла решение госпитализировать россиян. Однако несмотря на старания врачей, спасти мужчин не удалось, передает «Федеральное агентство новостей».

По факту происшествия началось расследование. По предварительным данным, водитель автобуса мог быть под воздействием алкоголя или наркотических средств, пишет сайт argumenti.ru.

Как отметили в российском посольстве в Таиланде, более подробной информации об аварии пока не поступало. Дипломаты выясняют обстоятельства происшествия, личности погибших устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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