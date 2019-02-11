2019-02-11T15:20:38+03:00
Политика

Неизвестные подожгли храм УПЦ в Николаевской области Украины

А также попытались вырвать из земли стоящий у входа деревянный крест
Дарья ИВАШКИНА
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В последнее время в незалежной активизировались нападки на Украинскую православную церковь Московского патриархатаВ последнее время в незалежной активизировались нападки на Украинскую православную церковь Московского патриархатаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 11 февраля, стало известно об очередном нападении на храм на Украине. На этот раз атаке подверглась церковь святого мученика Илии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которая находится в селе Зеленый Яр Николаевской области.

Как уточнили в Вознесенской епархии, неизвестные выбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью в Свято-Ильинский храм, а также попытались вырвать из земли деревянный крест, стоящий у входа. Между тем пожар не успел охватить все здание, огонь был вовремя погашен.

«Из-за налета на храм выбиты стекла, сгорела занавеска и повреждены ковровые дорожки на полу, стены покрылись копотью, иконы и полотенца на иконах почернели от гари», - отмечается в сообщении епархии.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в последнее время на Украине активизировались нападки на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Священников начали вызывать на допросы в СБУ, а обыски в приходах и нападения на храмы стали чуть ли не обычным делом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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