Путин и Лукашенко обсудят в Сочи интеграцию на евразийском пространстве

11 Февр. 15:30 2019-02-11T15:39:26+03:00

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В понедельник, 11 февраля, стало известно, что президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут переговоры 13 февраля, а 15 февраля встретятся с министрами двух стран, курирующими образование, культуру и спорт.

В частности, выяснилось, что в ближайшую среду политики планируют обсудить двусторонние отношения и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.

А в пятницу главы государств поговорят с министрами о дальнейшем углублении сотрудничества Москвы и Минска в культурно-гуманитарной сфере. «15 февраля пройдет встреча президентов России и Белоруссии с министрами двух стран, курирующими образование, культуру и спорт: будут обсуждены конкретные предложения по дальнейшему углублению сотрудничества в этих важных областях», - говорится на сайте Кремля.

Стоит отметить, что российский лидер уже готовится к предстоящим встречам. Так, как сообщал сайт kp.ru, 8 февраля он обсудил с Советом Безопасности РФ «различные аспекты российско-белорусских союзных отношений».

ИСТОЧНИК KP.RU