2019-02-11T16:25:40+03:00
Происшествия

Шесть человек спасли при ликвидации пожара в центре Москвы

В доме, где произошло возгорание, продолжается эвакуация людей [видео]
Елена Гильманова
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Шесть человек спасли при ликвидации пожаре в центре МосквыШесть человек спасли при ликвидации пожаре в центре МосквыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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При ликвидации пожара в жилом доме в центре Москвы были спасены шесть человек. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Москве.

Дом, где произошло возгорание расположен по адресу улица Большие Каменщики, 15. Как сообщает в ведомстве, паодар начался на девятом этаже дома. Прибывшие на место происшествия пожарные службы начали работы по тушению и эвакуации жителей.

«Шесть человек спасли из квартир с этажей выше», — заявили в МЧС.

На данный момент, в доме, где произошло возгорание, продолжается эвакуация людей.

В районе дома ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения на своем официальном Twitter-аккаунте.

«Движение по переулку Маяковского полностью перекрыто. Объезжайте по улицам Гвоздева и Воронцовской. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении ведомства.

О причинах возгорания пока не сообщают.

Очевидец прислал Комсомольской правде видео, на котором видно, что пламя вырывается из 9 этажа.

В центре Москвы на улице Большие Каменщики горит жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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