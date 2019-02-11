Шесть человек спасли при ликвидации пожара в центре Москвы
При ликвидации пожара в жилом доме в центре Москвы были спасены шесть человек. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Москве.
Дом, где произошло возгорание расположен по адресу улица Большие Каменщики, 15. Как сообщает в ведомстве, паодар начался на девятом этаже дома. Прибывшие на место происшествия пожарные службы начали работы по тушению и эвакуации жителей.
«Шесть человек спасли из квартир с этажей выше», — заявили в МЧС.
На данный момент, в доме, где произошло возгорание, продолжается эвакуация людей.
В районе дома ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения на своем официальном Twitter-аккаунте.
«Движение по переулку Маяковского полностью перекрыто. Объезжайте по улицам Гвоздева и Воронцовской. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении ведомства.
О причинах возгорания пока не сообщают.
Очевидец прислал Комсомольской правде видео, на котором видно, что пламя вырывается из 9 этажа.
В центре Москвы на улице Большие Каменщики горит жилой дом.
ИСТОЧНИК KP.RU