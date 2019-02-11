Таисия Повалий купила дом в Испании
Таисия Повалий стала обладательницей недвижимости в Испании. Она купила виллу на берегу моря и очень рада приобретению. К слову сказать, это не первое жилье киевлянки у моря. Пару лет назад она уже приобрела виллу близ курортного городка Аликантэ.
Певица признается, что знакомые уговаривали променять Испанию на США. Сегодня многие звезды стремятся обзавестись жильем в Майами, но Повалий рассудила иначе.
- Но мне этот вариант не подходит: слишком долго лететь. Да и сколько раз в году, я смогу туда наведаться?! Испания как-то ближе от моего родного Киева, тем более я там провожу много времени. Поэтому решила купить там еще один дом, – цитирует слова артистки Утро.ру.
Пока отделкой и обстановкой особняка не занимались, но известно, что там обязательно появится звукозаписывающая студи. Таисия признается, что окружающая природа и свежий воздух побуждают ее к творчеству.
А еще своя студия – это давняя мечта певицы, которая совсем скоро сбудется, пишет сайт Дни.ру.
Пару лет назад певица согласилась сняться в фильме. Необычный сюжет для экранизации романтической истории предложил режиссер Сергей Солодкий, известный по работе с Ани Лорак, Полиной Гагариной, Верой Брежневой, группой «ВИА Гра», Сергеем Лазаревым.
Таисия Повалий - Сердце - дом для любви.
ИСТОЧНИК KP.RU