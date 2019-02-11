Таисия Повалий купила дом в Испании

11 Февр. 17:29 2019-02-11T17:32:01+03:00

Певицу уговаривали приобрести недвижимость в Майами, но артистка решила, что летать туда слишком далеко

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Таисия Повалий стала обладательницей недвижимости в Испании. Она купила виллу на берегу моря и очень рада приобретению. К слову сказать, это не первое жилье киевлянки у моря. Пару лет назад она уже приобрела виллу близ курортного городка Аликантэ.

Певица признается, что знакомые уговаривали променять Испанию на США. Сегодня многие звезды стремятся обзавестись жильем в Майами, но Повалий рассудила иначе.

- Но мне этот вариант не подходит: слишком долго лететь. Да и сколько раз в году, я смогу туда наведаться?! Испания как-то ближе от моего родного Киева, тем более я там провожу много времени. Поэтому решила купить там еще один дом, – цитирует слова артистки Утро.ру.

Пока отделкой и обстановкой особняка не занимались, но известно, что там обязательно появится звукозаписывающая студи. Таисия признается, что окружающая природа и свежий воздух побуждают ее к творчеству.

А еще своя студия – это давняя мечта певицы, которая совсем скоро сбудется, пишет сайт Дни.ру.

Пару лет назад певица согласилась сняться в фильме. Необычный сюжет для экранизации романтической истории предложил режиссер Сергей Солодкий, известный по работе с Ани Лорак, Полиной Гагариной, Верой Брежневой, группой «ВИА Гра», Сергеем Лазаревым.

Таисия Повалий - Сердце - дом для любви.

ИСТОЧНИК KP.RU