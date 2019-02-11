2019-02-13T13:27:18+03:00
Происшествия

Мошенники стали выманивать деньги с помощью рекламы в Google

Аферисты предлагают пройти опросы, а когда все условия выполнены, человека просят перевести деньги на открытие счеты
Ася РОМАНЧУК
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Мошенники придумали новый способ получения денег от россиянМошенники придумали новый способ получения денег от россиянФото: Евгения ГУСЕВА
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Новый способ мошенничества набирает популярность. Всем желающим предлагают заработать деньги, пройдя небольшой опрос. Хакеры размещают объявление в поисковой системе Google, которая пока не предпринимает никаких мер по контролю своего контента.

Схема работы подобных сервисов проста: пользователь видит предложение от известных брендов. Человека просят ответить на несколько вопросов, а взамен получить вознаграждение. Здесь можно найти опросники от банков Тинькофф и Райффайзенбанк, премиальных марок авто — Mercedes-Benz, BMW, Audi. Вознаграждения нескромные: от восьми до 130 тысяч рублей за 10 минут потраченного времени. Удивительно, но многие воспринимают предложение серьезно и пытаются заработать легкие деньги.

При переходе на сайт-опросник Google предупреждает о том, что данные пользователя могут попасть в руки мошенников, но сам сайт не блокируется и юзер при желании может перейти по ссылке.

Когда опрос завершен, участнику приходит уведомление, что ему начислено вознаграждение, но перечисляются деньги только на специальный счет, для открытия которого нужны 300-800 рублей.

Естественно, стоит перевести деньги, как оператор пропадает из чата и правды найти почти невозможно.

Полицейские признаются, что получают жалобы на содержание подобной рекламы, но пока никаких конкретных действий не принимаемся.

При этом с мошенниками стараются бороться своими силами сами банки. Так, Тинькофф-банк самостоятельно связывается с владельцем ресурса и требует удалить фишинговые страницы. В оргаизации подчеркнули, что блокируют все сайты, где удается выявить признаки мошенничества, связанного с нанесением финансового ущерба.

Эксперты уверены, что компания Google пока решать проблему не торопится. Им выгодно получать деньги за рекламу, а никаких действенных рычагов давления на поисковик нет, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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