2019-02-12T00:23:49+03:00
В мире

Глава Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ: У нас нет оснований не доверять Армении и Белоруссии

Дипломат Андрей Келин прокомментировал участие Еревана и Минска в программе «Восточное партнёрство» [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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"Восточное партнерство" ставит страны перед жестким выбором: С кем они? С Россией, или с ЕС."Восточное партнерство" ставит страны перед жестким выбором: С кем они? С Россией, или с ЕС.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как сообщил в интервью kp.ru директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, программа Евросоюза «Восточное партнёрство» вызывает в Москве определённый скепсис:

— «Восточное партнерство» мы оцениваем как весьма неоднозначную инициативу... Несмотря на все «красивые слова», реальная подоплека ее запуска Брюсселем иллюзий ни у кого не вызывает. А последствия таких попыток поставить близкие для нас страны перед выбором «быть с Россией или с Западом» мы в полной мере можем наблюдать на Украине, — сказал нам Келин.

Также дипломат прокомментировал участие в этой программе наших союзников по ОДКБ — Еревана и Минска:

— С пониманием относимся к наличию у наших армянских и белорусских партнеров интереса к участию в программе, которую они рассматривают как возможность продвигать сотрудничество с Евросоюзом, в том числе для обеспечения устойчивого развития своих экономик. Это наши надежные союзники, и у нас нет оснований им не доверять, — отметил Келин.

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60 лет назад, в начале 1959 года, президент Франции Шарль де Голль произнёс историческую фразу: «Европа, от Атлантики до Урала, будет решать судьбы мира!». А вот нынешние лидеры Старого Света нас «частью Европы» пока не видят. Каждые полгода ЕС продлевает антироссийские санкции, и контингенты НАТО у наших границ в Польше и Прибалтике лишь усиливаются.

«Комсомолка» поговорила об этих проблемах с директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ — Андреем Келиным. И начали мы с ситуации вокруг Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Данная международная площадка, куда входят делегации от национальных парламентов 47 стран (включая и нашу), в 2014 году лишила РФ права голоса. А теперь ещё упрекает за то, что Москва в ответ заморозила выплату членских взносов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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