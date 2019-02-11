2019-02-11T21:00:21+03:00
В мире

Венгрия за бесценок продает истребители МиГ-29

Минобороны страны выставило на продажу 19 самолетов советского и российского производства
Дарья ИВАШКИНА
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МиГ-29МиГ-29Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 11 февраля, появилась информация о том, что министерство обороны Венгрии выставило на продажу 19 истребителей МиГ-29, большинство из которых не пригодно для полетов, а также 20 двигателей от них и почти 300 единиц вооружения и оборудования. За все это Будапешт просит лишь 10 миллионов долларов.

Между тем в настоящее время средняя цена только одного МиГ-29 превышает 20 миллионов долларов.

Кстати, стоит отметить, что продажа боевых машин советского и российского производства возможна только после одобрения РФ, пишет издание Jane's.

СПРАВКА «КП»

МиГ-29 - советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Самолет был спроектирован в 1972 году, а в 1982 году он был принят на вооружение ВВС СССР. МиГ-29 имеет несколько модификаций, среди которых МиГ-29УБТ и МиГ-29М.

Кстати, в настоящее время МиГ-29 является одним из самых распространенных современных боевых самолетов в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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