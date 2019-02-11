Израильские танки уничтожили сирийскую больницу

11 Февр. 22:29 2019-02-11T22:29:47+03:00

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В понедельник, 11 февраля, появилась информация об ударе Израиля по территории южной сирийской провинции Эль-Кунейтра. По некоторым данным, танки еврейского государства уничтожили больницу, расположенную в административном центре региона - городе Эль-Кунейтра. Кроме того, силы израильской армии атаковали обсерваторию в городе Джубата аль-Хашаб

«Целью атаки стала больница Эль-Кунейтры, которая уничтожена несколькими танковыми снарядами, атаке подверглась также обсерватория в Джубата аль-Хашаб», - сообщает телеканал Ikhbariya.

Между тем, по сведениям агентства SANA, в результате агрессии еврейского государства никто не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.

Стоит отметить, что провинция Эль-Кунейтра, на территории которой расположен одноименный город, примыкает к занимаемым израильскими военными Голанским высотам.

Кстати, это уже далеко не первый подобный случай: Израиль регулярно атакует Сирию. К примеру, в апреле прошлого года очередной ракетный удар был нанесен по военным базам в пригородах сирийских городов Алеппо и Хама.

ИСТОЧНИК KP.RU