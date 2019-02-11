2019-02-11T23:23:19+03:00
Политика

Захарова: Россия готова к предметному диалогу по расследованию крушения МН17

Представитель МИД РФ отметила, что расследование по делу малайзийского Boeing еще не завершено
Юлия ДИВЕЕВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Россия готова к предметному и профессиональному разговору по всем аспектам международного расследования по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины 17 июля 2014 года. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она подчеркнула, что Россия подтверждала свою готовность всем заинтересованным сторонам неоднократно.Сейчас началась подготовка к трехсторонним консультациям с Австралией и Нидерландами по этим вопросам.

"Однако в центре их внимания будет не "признание юридической ответственности России за катастрофу", а весь комплекс вопросов, связанных с этим инцидентом и имеющих принципиальное значение для установления истинных причин", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Дипломат напомнила, что расследование "дела МН17" "насколько мы понимаем, еще не завершено", а многочисленные вопросы российской стороны по нему по-прежнему остаются без ответа. Так до сих пор не даны объяснения по поводу использования в расследовании того большого объема данных, которые Россия передала и передает Нидерландам.

Также, по словам Захаровой, мы не получили ответы на вопросы "о непредоставлении Украиной радиолокационных данных, записей переговоров украинских военных диспетчеров, журналов учета боеприпасов на Украине в момент катастрофы, причинах незакрытия воздушного пространства для гражданской авиации в зоне боевых действий". Кроме того, никто не видел спутниковые снимки, о которых заявили США.

Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года, она унесла жизни 298 человек: погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Новые подробности в деле о крушении малазийского "Боинга" на Донбассе.Министерство оборны России раскрывает новые данные о расследовании авиакатастрофы Boeing MH17

ИСТОЧНИК KP.RU

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