Тимошенко пообещала вернуть Крым в случае победы на президентских выборах

11 Февр. 23:40 2019-02-12T09:36:51+03:00

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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала своим избирателям, что вернет Крым в состав республики, если станет президентом. Об этом экс-премьер-министр заявила во время встречи с жителями Дрогобыча Львовской области.

"Нам нужно не только вернуть оккупированные территории Крыма и Донбасса, но и привлечь Россию как государства-оккупанта к ответственности, возместить убытки, которые понесла наша страна", - цитирует ее речь сайт партии "Батькивщина".

Тимошенко заверила, что при ней власть будет действовать сразу в нескольких направлениях: перейдет в наступление на дипломатическом фронте, укрепит армию и “положит конец бизнеса на крови и коррупции в снабжении армии”.

Тимошенко также назвала ошибкой то, что одновременно с принятием Будапештского меморандума Украина не вошла в НАТО. Членство в альянсе, по ее мнению, гарантировало бы безопасность Украины. Она подчеркнула, что ее правительство сделает все, чтобы страна стала членом Организации Североатлантического договора.

ИСТОЧНИК KP.RU