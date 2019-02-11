Тимошенко пообещала вернуть Крым в случае победы на президентских выборах
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала своим избирателям, что вернет Крым в состав республики, если станет президентом. Об этом экс-премьер-министр заявила во время встречи с жителями Дрогобыча Львовской области.
"Нам нужно не только вернуть оккупированные территории Крыма и Донбасса, но и привлечь Россию как государства-оккупанта к ответственности, возместить убытки, которые понесла наша страна", - цитирует ее речь сайт партии "Батькивщина".
Тимошенко заверила, что при ней власть будет действовать сразу в нескольких направлениях: перейдет в наступление на дипломатическом фронте, укрепит армию и “положит конец бизнеса на крови и коррупции в снабжении армии”.
Тимошенко также назвала ошибкой то, что одновременно с принятием Будапештского меморандума Украина не вошла в НАТО. Членство в альянсе, по ее мнению, гарантировало бы безопасность Украины. Она подчеркнула, что ее правительство сделает все, чтобы страна стала членом Организации Североатлантического договора.
ИСТОЧНИК KP.RU
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