Польша высылает консула Норвегии в ответ на выдворение своего дипломата
Польша решила зеркально ответить Норвегии, выслав из страны норвежского консула в ответ на объявление Осло персоной нон грата польского консула Славомира Ковальского. Об этом сообщает польский МИД.
МИД Норвегии в конце января заявил,что Ковальский должен покинуть страну, поскольку его деятельность не соответствует роли дипломата. Консул активно помогал польским иммигрантам в их спорах из-за детей с норвежскими органами опеки.
В Варшаве ответили, что претензий к работе Ковальского не имеют, и он продолжит выполнять свои обязанности до конца его командировки в июне текущего года, передает ТАСС.
В Норвегии решили избавиться от Ковальского после того, как он попытался помочь супругам из Польши, у которых отобрали четверых детей. Дипломат просил чиновников разрешить матери увидеться с ними. Но органы опеки обвинили консула в агрессии и вызвали полицию.
Причем это был не первый случай вмешательства Ковальского в подобные ситуации. Дипломат помог 150 семьям своих соотечественников, у которых норвежские власти отбирали детей.
ИСТОЧНИК KP.RU