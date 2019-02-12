2019-02-12T07:27:58+03:00
Политика

Польша высылает консула Норвегии в ответ на выдворение своего дипломата

В Осло недовольны активностью польского консула в помощи родителям, у которых органы опеки отобрали детей
Юлия ДИВЕЕВА
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Консула Норвегии высылают из ВаршавыКонсула Норвегии высылают из ВаршавыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Польша решила зеркально ответить Норвегии, выслав из страны норвежского консула в ответ на объявление Осло персоной нон грата польского консула Славомира Ковальского. Об этом сообщает польский МИД.

МИД Норвегии в конце января заявил,что Ковальский должен покинуть страну, поскольку его деятельность не соответствует роли дипломата. Консул активно помогал польским иммигрантам в их спорах из-за детей с норвежскими органами опеки.

В Варшаве ответили, что претензий к работе Ковальского не имеют, и он продолжит выполнять свои обязанности до конца его командировки в июне текущего года, передает ТАСС.

В Норвегии решили избавиться от Ковальского после того, как он попытался помочь супругам из Польши, у которых отобрали четверых детей. Дипломат просил чиновников разрешить матери увидеться с ними. Но органы опеки обвинили консула в агрессии и вызвали полицию.

Причем это был не первый случай вмешательства Ковальского в подобные ситуации. Дипломат помог 150 семьям своих соотечественников, у которых норвежские власти отбирали детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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