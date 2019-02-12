2019-02-12T06:05:53+03:00
Политика

Немцы считают США большей угрозой, чем Россию и Китай

Почти половина жителей Германии опасается роста влияния Америки
Юлия ДИВЕЕВА
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Немцы опасаются США больше, чем России и КитаяНемцы опасаются США больше, чем России и КитаяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По мнению граждан ФРГ, Соединенные Штаты сейчас представляют большую угрозу, чем Россия или Китай. Такие данные приводит исследовательский центр Pew Research Center после проведенного в Германии опроса.

Итоги эксперты представили в Берлине в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. Они свидетельствуют что 49% немцев считают, что мощь и влияние США для ФРГ гораздо опаснее, чем Россия и Китай. Угрозу в РФ видят 30% опрошенных, а в КНР - 33%.

Исследователи отмечают, что по всему миру резко упало доверие к политике, которую проводит президент США Дональд Трамп. Остаются уверены в его действиях лишь 10: респондентов. При этом положительно о политике российского лидера Владимира Путина отозвались 35% участников опроса, а о доверии председателю КНР Си Цзиньпину заявили 30% опрошенных, передает ТАСС.

В опросе, который проводился в период с 14 мая по 12 августа 2018 года, принимали участие 27612 человек в 26 странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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