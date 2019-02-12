2019-02-12T07:29:28+03:00
Спорт

Овечкин и Кузнецов набрали семь очков в матче "Вашингтон" - "Лос-Анджелес"

Александр сделал две результативные передачи и забил один гол, а Евгений дважды забросил шайбу в ворота и записал на свой счет несколько ассистов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«Вашингтон Кэпиталз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ«Вашингтон Кэпиталз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛФото: REUTERS
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"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась во вторник, 12 февраля, и завершилась со счетом 6:4.

Российские спортсмены в очередной раз отметились. Так, Александр Овечкин отдал две результативные передачи и забил один год, а Евгений Кузнецов дважды забросил шайбу в ворота, а также записал на свой счет несколько ассистов.

Также в "Вашингтоне" заметно отличились Бретт Коннолли, Кристиан Джус и Якуб Врана, которые принесли команде очки. В "Лос-Анджелесе" же дважды успешно атаковал чужие ворота Остин Вагнер. Кроме того, голы забили Тайлер Тоффоли и Оскар Фантенберг.

Дмитрий Орлов из клуба "Вашингтон" и нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук никак не отметил за время матча. По итогам игры лучшим игроком встречи был признан Кузнецов (2+2), второй звездой стал Вагнер (2+0), на третьем месте расположился Овечкин (1+2), передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее наш Александр стал лучшим бомбардиром НХЛ среди всех российских хоккеистов. Менее недели назад Ови набрал свое 1180-е очко и обошел по баллом своего кумира Сергея Федорова.

Овечкин стал величайшим российским бомбардиром в НХЛ .Видео: Washington Capitals, Twitter

ИСТОЧНИК KP.RU

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