2019-02-06T11:47:15+03:00
Спорт

Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром НХЛ за всю историю

Капитан «Вашингтона Кэпиталз» побил рекорд Сергея Федорова
Сергей КИРИЛЛОВ
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Ови набрал свое 1180-е очко в карьереОви набрал свое 1180-е очко в карьереФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Александр Овечкин этой ночью стал лучшим бомбардиром НХЛ среди всех российских хоккеистов. Ови набрал свое 1180-е очко в карьере и на один балл обошел своего старшего товарища Сергея Федорова. Любопытно, что Федоров свое 1179-е очко набрал почти 10 лет назад, 11 апреля 2009 года, играя за «Кэпиталз» . Тогда в «Вашингтоне» была тройка - Овечкин – Фёдоров – Сёмин.

Овечкин стал величайшим российским бомбардиром в НХЛ .Видео: Washington Capitals, Twitter

Еще в детстве Саша Овечкин фанател от Федорова и у него была даже майка с его изображением. И вот Александр Великий побил достижение своего кумира, на которое ему понадобилось 1055 матчей, тогда как Федоров провел в НХЛ 1248 игр.

Одними из первых Овечкина поздравили его родители Татьяна и Михаил Овечкины, опубликовав открытое письмо:

– Наш Санька! Мы стараемся не пропускать ни одного твоего матча, хотя находимся сейчас на разных континентах, – приводит письмо официальный сайт НХЛ. – Мы все это смотрим: мама – в Америке, папа – в Подмосковье на даче. Потому что врачи не рекомендуют ему летать через океан. У всех разное время. Отец среди ночи встает, включает телевизор с приставкой.

Когда идет серия из поражений, это всегда тяжело. Но спады по ходу сезона бывают у каждой команды. Главное – верить в свои силы. Нас радует, что ты, Саша, всегда бьешься за ребят, стараешься сделать все, чтобы команда хорошо играла и побеждала. Это для тебя ценнее, чем побить рекорд Сергея Федорова. Хотя это тоже очень приятно – обойти такого игрока. Но не стоит уделять этому особое внимание. Мы знаем, что ты хочешь завоевать еще Кубок Стэнли, и не один раз. Понимаем, как ты к этому стремишься. И желаем тебе удачи на этом пути. А какие-то осечки в регулярном чемпионате смущать не должны. Без поражений не бывает побед.

Очень важно, сын, что ты умеешь дарить радость людям. Мы сами это почувствовали в июне. Видели, как сотни тысяч любителей хоккея вышли на улицы в Вашингтоне. Мы знаем, как люди в России буквально плакали от счастья, когда вы в финале победили "Вегас". Ты своей игрой умеешь вызывать очень сильные эмоции у настоящих болельщиков..Мы гордимся, что ты так играешь. Прославляешь российский спорт в Северной Америке, никогда не забываешь свою Родину. Не обращаешь внимание на злых критиков, которые будут всегда. Но надо идти прямо, делать свое дело. Ты просто играешь в хоккей, получая от этого большое удовольствие, как в детстве. Это чувство всегда с тобой. Любовь к спорту, помноженная на труд. Многие другие в 33 года уже сдают. А ты держишь уровень, не снижаешь требований к себе. И доказываешь, что российский хоккей – лучший в мире. Целуем тебя и крепко обнимаем.

Твои мама и папа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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