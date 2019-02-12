2019-02-12T08:04:07+03:00
Политика

В Конгрессе США республиканцы и демократы нашли способ избежать шатдауна

Текст законопроекта должен быть готов и обнародован в среду
Юлия ДИВЕЕВА
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Здание Конгресса СШАЗдание Конгресса СШАФото: REUTERS
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Представители Республиканской и Демократической партий США в Конгрессе смогли договориться по вопросам обеспечения безопасности на границе, чтобы избежать таким образом новой приостановки работы федерального правительства 15 февраля. Об этом сообщил сенатор-республиканец, председатель комитета по ассигнованиям верхней палаты Конгресса Ричард Шелби.

"У нас был удачный вечер. Мы достигли принципиального соглашения между нами в отношении внутренней безопасности и других шести законопроектов", - цитирует сенатора газета The Hill.

Сенатор не стал уточнять, что именно включает в себя соглашение, но пообещал, что текст законопроекта будет опубликован уже в среду, 13 февраля. Издание отмечает, что прорыв произошел после того, как четыре основных переговорщика трижды встречались в понедельник, пытаясь заключить последнюю сделку, после провала переговоров в выходные дни.

Как рассказывал сайт kp.ru, в выходные президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они ведут дело к шатдауну. По его словам, противники его проекта "предлагают очень мало денег на крайне необходимую стену на границе".

Трамп-фермер с вилами напугал американцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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