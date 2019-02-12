2019-02-12T08:01:02+03:00
Экономика

Страховые взносы в АСВ для малых банков могут снизиться

Сегодня из-за слишком высоких отчислений почти 150 небольших кредитных учреждений находятся на грани банкротства
Ася РОМАНЧУК
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В России почти 150 малых банков находятся под угрозой разоренияВ России почти 150 малых банков находятся под угрозой разоренияФото: Евгения ГУСЕВА
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Взносы в Агентство страхования вкладов для малых банков могут быть снижены. Это необходимое условие для того, чтобы почти 150 кредитных организаций, которые оказались на грани банкротства, не разорились вовсе. Усугубляет ситуацию и то, что с этого года страховка АСВ распространилась на счета малого и среднего бизнеса, из-за чего размер взносов банков увеличился. Спасти ситуацию планируют на заседании, которое проедет в середине февраля при участии председателя ЦБ. Если удастся договориться о небольших послаблениях, то это решит многие существующие проблемы: банки смогут залатать дыры в своем бюджете и предлагать клиентам более выгодные продукты.

В АСВ признают наличие проблемы и готовы ее обсуждать. За последние годы маржинальность традиционных банковских операций существенно снизилась, а регуляторные и законодательные новации повлекли возникновение дополнительных затрат. Речь идет об одной из последних инициатив, согласно которой под действие законов о страховании вкладов попадают не только средства граждан и индивидуальных предпринимателей, но и деньги малого и среднего бизнеса.

Изменение подхода просто необходимо, уверены эксперты. Во многих городах такие банки играют системообразующую роль, а повышенные отчисления ставят под вопрос их финансовую устойчивость. Но и введение послабления не будет являться панацеей, год от года мелких банков в России будет становиться все меньше, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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