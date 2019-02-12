Три человека пострадали в результате стрельбы в магазине на востоке Москвы

12 Февр. 10:07 2019-02-12T10:12:57+03:00

Сотрудники и посетители пытались разнять вступивших в драку мужчин, когда неизвестный выстрелил в них из травматического пистолета

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Три человека пострадали, пытаясь разнять драку, которая в результате закончилась стрельбой. Инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 12 февраля, в продуктовом магазине на улице Главная на востоке Москвы. О случившемся рассказали в пресс-службе Главного управления полиции по столице.

По словам правоохранителей, неизвестный трижды выстрелил в людей, которые пытались разнять двух мужчин, вступивших в драку, после чего скрылся. В качестве оружия у нападавшего был травматический пистолет.

"В результате стрельбы пострадали двое посетителей и продавец, для одной из пострадавших конфликт закончился госпитализацией", - передает ТАСС со ссылкой на полицию.

Отмечается, что по факту инцидента уже начата доследственная проверка. Сотрудники МВД просматривают записи с камер видеонаблюдения и ведут поиски злоумышленника.

Сайт kp.ru писал о том, что менее недели назад стрельба произошла также в центре города Черемхово Иркутской области. В одном из ресторанов также началась драка, которая закончилась гибелью 30-летнего местного жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU