2019-02-12T12:15:58+03:00
В мире

В Канаде из рабства освобождены более 40 мексиканцев

У мигрантов отбирали деньги и содержали в ужасных условиях
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Канаде освободили из рабства почти полсотни мексиканцевВ Канаде освободили из рабства почти полсотни мексиканцевФото: REUTERS
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Власти Канады освободили 43 мексиканцев, которые фактически находились в рабстве и были вынуждены заниматься уборкой помещений в провинции Онтарио. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как говорится в сообщении ведомства, мексиканцев пригласили в Канаду под предлогом легального трудоустройства и обучения. Пострадавшие даже заплатили крупную сумму денег, чтобы получить возможность пересечь границу и наладить жизнь.

Однако вместо официального трудоустройства на обещанную работу, мигрантов заставили заниматься уборкой. При этом жить людям приходилось в ужасных условиях, а основную часть заработка у них отбирали «работодатели», пишет сайт телеканала «Звезда».

В спецоперации по освобождению граждан Мексики приняли участие порядка 250 сотрудников подразделений полиции в городах Барри и Васага-Бич. В настоящее время в отношении задержанных уголовное дело о торговле людьми пока не заведено. Это будет сделано чуть позже, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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