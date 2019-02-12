2019-02-12T16:40:58+03:00
Политика

Путин запустил серию встреч с общественностью по вопросам нацпроектов

Во вторник президент РФ проводит подобное совещание в Казани [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник, 12 февраля, в Казани на встрече, посвященной нацпроекту «Жилье и городская среда», объявил о начале целой серии подобных совещаний. Так, в ходе этих мероприятий российский лидер планирует обсуждать с представителями общественности реализацию национальных проектов.

«Сегодняшними мероприятиями в Казани я хочу начать целую серию подобных встреч, совещаний и обсуждений (тематики нацпроектов)», - сказал глава нашего государства.

Владимир Путин обсуждает с общественниками национальный проект Жилье и городская среда .Владимир Путин обсуждает с общественниками национальный проект Жилье и городская среда

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года Путин на встрече с членами российского правительства еще раз потребовал сделать все необходимое для достижения целей, заложенных в майском указе. Как отмечалось, тогда президент РФ поручил кабмину взять нацпроекты на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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