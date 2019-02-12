Умер Кармен Аргензиано, актер из «Крестного отца» и «Доктора Хауса»

12 Февр. 18:07 2019-02-12T18:07:46+03:00

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Знаменитый американский актер Кармен Аргензиано умер в воскресенье, 10 февраля, на 76-м году жизни.

«Кармен работала стабильно на протяжении более 40 лет и был основным актерам на телевидении на протяжении всего этого времени (…) В то время, как он был классным актером и непревзойденным джентльменом, он был также заботливым и щедрым человеком», — написал представитель Аргензиано. Он рассказал, что актер относился как к члену семьи, и «это чувство было взаимно».

«Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, посылая мысли и молитвы семье и близким Кармен в это трудное время» - призвал представитель актера. «Счастливого пути, друг» - добавил он.

Актерская карьера Аргензиано началась в начале 1970-х годов. Он запомнился своей ролью в "Крестном отце", Часть II. Наиболее известен по ролям эпизодических персонажей Джейкоба Картера в телесериале Звёздные врата: SG-1 и Генри Добсона в 4-м сезоне телесериала Доктор Хаус. В общей сложности он снялся в 50 фильмах и в 100 фильмах в эпизоде. Аргензиано также являлся членом Актёрской студии жизни и был награждён в Лос-Анджелесе премией за исполнение партии Джека Деласанте в фильме Томаса Бэйба Молитвы для моей дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU