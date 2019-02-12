Путин пошутил про свое профессиональное будущее в хоккее

12 Февр. 18:19 2019-02-12T18:19:13+03:00

Как заметил президент РФ, в настоящее время у него слишком много обязанностей, чтобы уделять тренировкам должное внимание [видео]

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Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник, 12 февраля, на встрече с общественниками, посвященной нацпроекту «Жилье и городская среда», пошутил про свое профессиональное будущее в хоккее. Так, глава нашего государства предположил, что по окончании карьеры президента он перейдет в профессиональную хоккейную лигу.

По словам российского лидера, сейчас у него много других обязанностей, поэтому времени на тренировки практически не остается. «Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой. Потом, может быть, перейду в профессиональную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшней работе», - приводит слова Путина спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691460" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин: Хоккеист я еще тот. Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ любит играть в хоккей. К примеру, прошлый год он завершил хоккейным матчем на Красной площади. Причем тогда вместе с главой государства на лед вышли министр обороны Сергей Шойгу, ветераны Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов.

ИСТОЧНИК KP.RU