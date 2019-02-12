2019-02-12T21:23:56+03:00
В мире

ЕC и США готовят новые санкции против России

По некоторым данным, ограничения могут быть введены из-за инцидента в Керченском проливе
Дарья ИВАШКИНА
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ЕC и США готовят новые санкции против РоссииЕC и США готовят новые санкции против РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 12 февраля, появилась информация о том, что США и Евросоюз в настоящее время работают над новыми санкциями против России. По некоторым данным, ряд западных стран намерен ввести ограничения из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Причем Великобритания и ее союзники в ЕС призывают Брюссель объявить о новых ограничительных мерах в отношении Москвы уже в ближайшие недели, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свои источники. Между тем газета Financial Times пишет, что санкции будут обсуждены на встрече министров иностранных дел Евросоюза, которая состоится в следующий понедельник, 18 февраля, а введены они будут в течение ближайших двух месяцев, то есть до конца марта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября прошлого года три украинских корабля незаконно пересекли границу РФ: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских властей. В результате на следующий день сотрудники ФСБ задержали три военных судна незалежной, а также всех находившихся в тот момент на их борту моряков. Вскоре же по факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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