Лолита: Зеленский на Украине выполняет функции Ксении Собчак

12 Февр. 22:32 2019-02-12T22:32:51+03:00

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Звезда поп-сцены Лолита Милявская в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда» поделилась своим мнением о кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском, который к тому же является еще и комиком, и художественным руководителем студии «Квартал-95». Так, певица призналась, что Зеленский нравится ей как артист.

- Я очень люблю Вову Зеленского. Я вам честно скажу - я фанат «Квартала 95». <…> Мне понравилось, знаете что? Я опять делаю отводку к его непосредственной деятельности. Он потрясающий юморист и бизнесмен (я сейчас говорю о «Квартале 95»). Высочайшего уровня юмор, действительно, политический юмор, которого у нас, например, нет, - сказала Милявская, слова которой приводит сайт kp.ru.

При этом, по мнению Лолиты, участие шоумена в борьбе за высший государственный пост в незалежной - это обычный «хайп». Как она считает, комик, скорее всего, является «техническим кандидатом».

- Я понимаю, что это хайп, наверное, мне там кажется. <…> Зеленский выполняет функции Ксении Собчак. Такой же элемент шоу-бизнеса. Но у него есть хорошая штука, на которую я наткнулась в интернете. Он собирает команду из народа - понятно, что это интерктивное шоу. <…> Мне кажется, речь не идет о прямом кандидатстве: я бы не хотела верить, что можно потерять хорошего артиста, - подытожила певица.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» Лолита Милявская поспорила с депутатом Госдумы Виталием Милоновым: «Почему в России и на Украине артистов травят за политику?»

ИСТОЧНИК KP.RU