2019-02-12T23:26:21+03:00
В мире

Мексиканский наркобарон «Коротышка» в США признан виновным по всем пунктам обвинения

Приговор Хоакину Гусману будет вынесен 25 июня
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман в США признан виновным по всем пунктам обвиненияМексиканский наркобарон Хоакин Гусман в США признан виновным по всем пунктам обвиненияФото: REUTERS
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Во вторник, 12 февраля, коллегия присяжных заседателей в Нью-Йорке признала самого известного преступника Мексики – бывшего главаря картеля «Синалоа» Хоакина Гусмана Лоэру, известного как «Эль-Чапо» (Коротышка) – виновным по всем десяти пунктам обвинения, передает газета The Hill.

В частности, присяжные признали «Коротышку» виновным в торговле наркотиками и их производстве, применении огнестрельного оружия для совершения преступлений, а также в международном сговоре и отмывании денег.

Приговор мексиканскому наркобарону планируется вынести 25 июня, Хоакину Гусману грозит пожизненное заключение в тюрьме строгого режима.

Напомним, как писал сайт kp.ru, два года назад мексиканские власти передали Соединенным Штатам «Коротышку», которого после очередного побега из особо охраняемой тюрьмы в Мексике поймали только через 13 лет. Американцы настаивали на его выдаче именно из опасений, что он снова сбежит.

Побег Коротышки из тюрьмы сняли камеры видеонаблюдения.Камеры видеонаблюдения самой охраняемой тюрьмы Мексики зафиксировали побег наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра по прозвищу Коротышка. Теперь он вновь самый разыскиваемый преступник Мексики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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