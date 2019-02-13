Водителей Москвы попросили 13 февраля пересесть на общественный транспорт

13 Февр. 03:34 2019-02-13T03:47:25+03:00

По прогнозам синоптиков, к вечеру среды в городе может выпасть от 7 до 12 миллиметров осадков, это треть месячной нормы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В среду в столице ожидаются снег с дождем и гололедица на дорогах

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Столичных автомобилистов попросили не садиться за руль в среду, 13 февраля, воспользоваться общественным транспортом для поездок по городу.

Об этом рассказали журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы. Представитель ведомства добавил, что «в связи со сложными погодными условиями» и возможным гололедом пешеходам тоже советуют соблюдать осторожность.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, из-за ухудшения погоды коммунальные службы столицы перешли на особый режим работы еще накануне, во вторник.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков предупредил, что, по прогнозам синоптиков, в среду в город придут дождь и мокрый снег, а к вечеру 13 февраля в столице может выпасть от 7 до 12 миллиметров осадков, это треть месячной нормы. При этом температура воздуха в течение дня будет колебаться от -1 до +2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU