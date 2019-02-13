Небензя: Россия уже не обращает внимания на сообщения о новых санкциях

13 Февр. 03:58 2019-02-13T04:13:24+03:00

Российский постпред при ООН отметил, что «мы уже четыре года через это проходим»

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За последние четыре года в Москве уже настолько привыкли к разговорам о новых антироссийских санкциях, что просто перестали обращать на них внимание. Так постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал сообщения о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз из-за Украины разрабатывают очередные ограничительные меры в отношении нашей страны.

«Они говорят об этом все время. Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания», - сказал российский дипломат.

Он добавил, что «мы уже четыре года через это проходим», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Василий Небензя на заседании Совбеза ООН сказал, что «Запад абсолютно не интересует сама Украина, ее судьба и благополучие ее граждан», на самом деле эту страну просто используют «исключительно в качестве пешки в геополитическом противостоянии с Россией».

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ИСТОЧНИК KP.RU