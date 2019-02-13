Небензя: Запад использует Украину в качестве пешки в противостоянии с Россией

13 Февр. 02:26 2019-02-13T04:11:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил западные страны в безразличии к судьбе Украины как таковой. По его мнению, Незалежную используют в качестве пешки в противостоянии с Россией.

«К сожалению, для нас очевидно, что Запад абсолютно не интересует сама Украина, ее судьба и благополучие ее граждан. Эта страна им интересна исключительно в качестве пешки в геополитическом противостоянии с Россией», - сказал дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в связи с четвертой годовщиной заключения Минских договоренностей.

Василий Небензя напомнил коллегам и смысл самого соглашения, раздав представителям стран – членов Совбеза копии резолюции СБ, принятой ранее в поддержку Минских договоренностей.

«Я каждый раз призываю вас: прочитайте этот документ внимательно, не повторяйте заученную фразу: «Россия должна выполнить минские соглашения». В них о России нет ни слова», - подчеркнул российский постпред.

Он добавил, что Москва неоднократно указывала на абсурдность таких призывов.

«Киев саботирует «Минск», а расплачиваться за это пытаются заставить Москву», - приводит его слова ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее Василий Небензя, говоря о том, что западные страны отказываются видеть разгул нацизма на Украине, процитировал строки Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/654345" frameborder="0"></iframe> Постпред Российской Федерации Василий Небензя процитировал строки из "Медного всадника".

ИСТОЧНИК KP.RU