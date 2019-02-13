Небензя: Запад использует Украину в качестве пешки в противостоянии с Россией
Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил западные страны в безразличии к судьбе Украины как таковой. По его мнению, Незалежную используют в качестве пешки в противостоянии с Россией.
«К сожалению, для нас очевидно, что Запад абсолютно не интересует сама Украина, ее судьба и благополучие ее граждан. Эта страна им интересна исключительно в качестве пешки в геополитическом противостоянии с Россией», - сказал дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в связи с четвертой годовщиной заключения Минских договоренностей.
Василий Небензя напомнил коллегам и смысл самого соглашения, раздав представителям стран – членов Совбеза копии резолюции СБ, принятой ранее в поддержку Минских договоренностей.
«Я каждый раз призываю вас: прочитайте этот документ внимательно, не повторяйте заученную фразу: «Россия должна выполнить минские соглашения». В них о России нет ни слова», - подчеркнул российский постпред.
Он добавил, что Москва неоднократно указывала на абсурдность таких призывов.
«Киев саботирует «Минск», а расплачиваться за это пытаются заставить Москву», - приводит его слова ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, ранее Василий Небензя, говоря о том, что западные страны отказываются видеть разгул нацизма на Украине, процитировал строки Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад».
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Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются
Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).
Постпред Российской Федерации Василий Небензя процитировал строки из "Медного всадника".
ИСТОЧНИК KP.RU
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