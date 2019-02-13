Сенат одобрил выдвижение Барра на пост генпрокурора США

13 Февр. 05:23 2019-02-13T05:29:32+03:00

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Американский сенат одобрил выдвижение Уильяма Барра на должность министра юстиции и генерального прокурора США, передает телеканал CNN.

По его данным, за предложенного главой Белого дома кандидата проголосовали 55 сенаторов, против высказались 44. Отмечается, что единственным республиканцем, не поддержавшим президентского претендента на пост генпрокурора, оказался Рэнд Пол.

Ожидается, что окончательное голосование по кандидатуре Уильяма Барра может состояться в среду, 13 февраля, или в четверг. В тот же день, если не произойдет никаких сюрпризов, он будет утвержден в должности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывший глава Минюста США Джеф Сешнс в начале ноября прошлого года оставил пост «по просьбе президента», а через месяц Дональд Трамп предложил на должность генпрокурора страны кандидатуру 68-летнего Уильяма Барра. Пока обязанности главы юридического ведомства исполняет Мэтью Уитакер.

ИСТОЧНИК KP.RU