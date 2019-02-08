2019-02-08T23:38:43+03:00
Политика

И.о. генпрокурора США пообещал не вмешиваться в расследование Мюллера по «делу России»

Мэттью Уитакер на слушаниях в конгрессе заявил, что и до прихода в Минюст деятельность спецпрокурора с президентом не обсуждал
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Исполняющий обязанности министра юстиции и генерального прокурора США Мэттью УитакерИсполняющий обязанности министра юстиции и генерального прокурора США Мэттью УитакерФото: REUTERS
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Исполняющий обязанности министра юстиции и генерального прокурора США Мэттью Уитакер на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей конгресса заявил, что никогда не вмешивался в расследование пресловутого «российского вмешательства» и не собирается этого делать впредь.

По его словам, с тех пор, как он пришел в Минюст, в работе спецпрокурора Роберта Мюллера, который выясняет, оказала ли Россия влияние на прошлые президентские выборы в Штатах, ничего не изменилось.

«Я относился и буду относиться к этому расследованию в соответствии с правилами, установленными правительством», - заверил Уитакер.

На вопрос, обсуждал ли он ход расследование с главой Белого дома Дональдом Трампом или его окружением ранее, врио генпрокурора ответил коротко: «Нет», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывший глава Минюста США Джеф Сешнс в начале ноября прошлого года оставил пост «по просьбе президента», а через месяц Трамп предложил на должность генпрокурора страны кандидатуру 68-летнего Уильяма Барра. Пока обязанности главы юридического ведомства исполняет Мэтью Уитакер.

Стоит отметить, что за все время расследования, которое недешево обходится Вашингтону, никаких доказательств вымышленных попыток России повлиять на исход президентских выборов в США так и не было найдено.

Кстати, американские СМИ еще год назад выяснили, что расследование мнимого «российского вмешательства» началось с пьяной болтовни в баре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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